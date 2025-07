Emergenza caldo stop al lavoro dalle 12.30 alle 16 Per quali attività e quando entra in vigore?

In risposta alle ondate di calore che affliggono la Lombardia, Regione Lombardia ha adottato un’ordinanza urgente per tutelare la salute dei lavoratori. A partire da mercoledì, le attività all’aperto saranno sospese tra le 12.30 e le 16, in particolari giornate di afa intensa. Ma quali settori sono coinvolti e quando entra in vigore esattamente? Scopriamolo insieme.

Milano – Entrerà in vigore mercoledì l’ordinanza urgente con la quale la Regione Lombardia vieterà le attività lavorative all’aperto, nei giorni di particolare afa, tra le 12.30 e le 16. Un provvedimento mirato a tutelare i lavoratori particolarmente esposti ai rischi delle alte temperature e che si è reso necessario proprio “in considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia, ondate previste anche per i prossimi giorni” fanno sapere da Palazzo Lombardia. Da qui la scelta del governatore Attilio Fontana di emanare un’ordinanza urgente che resterà in vigore fino al 15 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza caldo, stop al lavoro dalle 12.30 alle 16. Per quali attività e quando entra in vigore?

