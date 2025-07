Nel VI municipio apre uno sportello per uomini maltrattati scoppia la polemica col Comune

Nel cuore del VI Municipio di Roma, un nuovo sportello per uomini maltrattati solleva un acceso dibattito tra politica e diritti. Mentre il municipio, unico a guida centrodestra, sostiene questa iniziativa come un passo avanti nella tutela delle fragilità maschili, l’assessorato alle Pari Opportunità di Roma risponde con riserve, evidenziando le tensioni politiche e sociali in gioco. Al centro dello scontro, un passaggio cruciale della direttiva di giunta che potrebbe rivoluzionare il modo di affrontare la violenza di genere.

Il centro per “uomini maltrattati” accende la polemica. Da una parte il VI municipio, l’unico di Roma a trazione centrodestra. Dall’altro l’assessorato alle Pari opportunitĂ di Roma, guidato da Monica Lucarelli. Al centro dello scontro c’è, in particolare, un passaggio della direttiva di giunta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

