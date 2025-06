Conferenza stampa Xabi Alonso | Juventus squadra forte con idee chiare siamo pronti ad affrontarla Mbappé recupera? Vi svelo le sue condizioni

In vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, Xabi Alonso affronta la stampa con sicurezza, sottolineando la forza e la chiarezza della Juventus. La sfida promette spettacolo tra due grandi club, mentre Mbappé si riprende e si prepara a dare il massimo. Rimanete sintonizzati per tutte le ultime novità e aggiornamenti sulla partita che promette emozioni da brivido!

Conferenza stampa Xabi Alonso: le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid alla vigilia della Juve, ottavi del Mondiale per Club 2025. In conferenza stampa, Xabi Alonso ha presentato così Real Madrid Juve, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. REAL MADRID JUVE – «La Juventus è una squadra forte con idee chiare, a livello individuale ha buoni giocatori, ma noi siamo pronti ad affrontarla. Siamo agli ottavi e sappiamo che dobbiamo giocare contro le squadre più forti del mondo. Sarà una partita molto importante e difficile, anche loro hanno superato i gironi come noi ». MBAPPE ‘ – «Kylian sta meglio, domani vedremo se farlo giocare o meno, però ci sono buone possibilità che vada in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Xabi Alonso: «Juventus squadra forte con idee chiare, siamo pronti ad affrontarla. Mbappé recupera? Vi svelo le sue condizioni»

