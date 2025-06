Berrettini cade a Wimbledon e confessa | Sono stanco di rincorrere sempre qualcosa

Una battaglia lunga, dura, in cui ha brillato a tratti la sua classe e determinazione, ma anche il peso di un’esigenza interiore che va oltre il campo. Berrettini, volto iconico del tennis italiano, confessa di essere stanco di rincorrere continuamente obiettivi irraggiungibili, e questa sconfitta a Wimbledon segna forse un punto di svolta nella sua carriera e nel suo spirito.

Nemmeno il sacro verde di Wimbledon, quello che nel 2021 lo aveva portato fino alla finale contro Djokovic, riesce più a infondergli la forza che un tempo sembrava inesauribile. Matteo Berrettini, volto del tennis italiano, ha lottato per cinque set contro il polacco Kamil Majchrzak, numero 109 del mondo, ma alla fine ha ceduto: 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 6-3 il punteggio che lo elimina al primo turno. Una battaglia lunga, dura, in cui ha brillato a tratti – il primo set in tasca, poi la rimonta subita – ma senza mai riuscire a scuotersi davvero. E il segnale più forte arriva dopo, in conferenza stampa, con il viso ancora sudato e gli occhi vuoti: “ Non trovavo l’energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it