F1 | il film potrebbe avere un sequel dopo l’apertura da 57 milioni di dollari

F1: The Movie ha conquistato il pubblico con un weekend d'esordio da 57 milioni di dollari, aprendo le porte a un possibile sequel. Il film, diretto e scritto da Joseph Kosinski, promette di diventare un nuovo pilastro nel mondo cinematografico dedicato al motorsport. Con questa straordinaria accoglienza, cresce l'attesa di scoprire cosa riserverà il futuro per questa appassionante avventura su schermo.

