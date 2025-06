WWE | Raquel & Roxanne nominate nuove campionesse dai GM ma adesso le aspetta una prova durissima

L'ultima puntata di Monday Night RAW ha segnato un nuovo capitolo per la WWE, con Raquel e Roxanne nominate come future campionesse dai GM. Tuttavia, la strada verso il titolo sarà tutt’altro che facile: Roxanne Perez prenderà il posto di Liv Morgan come campionessa di coppia, affrontando una prova durissima. Il percorso verso WWE Evolution 2 si fa sempre più avvincente, lasciando gli appassionati in attesa di emozioni travolgenti.

Roxanne Perez sostituirà Liv Morgan come campionessa di coppia. L’episodio di Monday Night RAW del 30 giugno da Pittsburgh ha gettato le basi per WWE Evolution 2, il secondo evento tutto al femminile della federazione che si terrà il 13 luglio 2025 alla State Farm Arena di Atlanta, Georgia. Durante la puntata, Finn Balor e JD McDonagh del Judgment Day hanno proposto ad Adam Pearce e Nick Aldis che Roxanne Perez diventi la nuova partner di Raquel Rodriguez per i titoli di coppia femminili, vista l’assenza forzata di Liv Morgan per infortunio. It's a win-win from Finn! @RaquelWWE & @roxannewwe are your Women's Tag Team Champions. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Raquel & Roxanne nominate nuove campionesse dai GM ma adesso le aspetta una prova durissima

