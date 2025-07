Roma 16enne accoltellato da un coetaneo Si erano dati un appuntamento chiarificatore

Una tranquilla giornata a Roma si è trasformata in un incubo quando un incontro apparentemente pacifico tra due 16enni si è concluso in violenza. La promessa di chiarimenti si è tramutata in tragedia, lasciando la comunità sgomenta. Un episodio che mette in luce le insidie del confronto tra giovani e l'importanza di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie. La storia di questa giornata rimarrà impressa nella memoria di tutti, ricordandoci quanto sia fondamentale promuovere dialogo e sicurezza.

"Vediamoci, così chiariamo". All'appuntamento però uno dei due si è presentato armato e ha accoltellato il rivale. Choc a Roma dove un 16enne è stato ferito con una coltellata all'addome da un coetaneo nella zona di Gregorio VII. La vittima, subito soccorsa prima da alcuni passanti e poi dai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

