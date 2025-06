Al via il Nervi International Ballet Festival | la freschezza della danza come rimedio al gran caldo

Al via il Nervi International Ballet Festival, un’occasione unica per riscoprire la freschezza della danza come antidoto al gran caldo. Un viaggio nel tempo che celebra la purezza dell’anima e gli amori giovanili, regalando un raggio di sollievo in un torrido fine settimana genovese. Tra coreografie coinvolgenti e atmosfere d’altri tempi, questo festival promette di rigenerare il cuore e la mente, lasciando il pubblico incantato e rinvigorito.

Un viaggio indietro nel tempo, verso la giovinezza dell’anima, verso gli amori ingenui di un’età sincera e libera. Un bagno di freschezza in un torrido fine settimana genovese, nei campi coltivati nella Francia dell’Ancien Régime nei quali, a dire il vero, il clima estivo non era di certo mite. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: freschezza - nervi - international - ballet

Ogni fiore ha il suo tempo per sbocciare. E quello di questi giovani talenti è arrivato. Sabato 28 giugno, alle ore 20:00, il Teatro Carlo Felice di Genova accoglie l’apertura del Nervi International Ballet Festival 2025 con uno dei titoli più gioiosi e antichi del re Vai su Facebook

Al via il Nervi International Ballet Festival: la freschezza della danza come rimedio al gran caldo; Genova, Festival del Balletto di Nervi, buona la 'prima': giovani talenti della Scala in trionfo al Carlo Felice; Nervi International Ballet Festival, Terrile: «Comune e Regione copriranno il buco da 800mila euro per salvare la manifestazione che sta iniziando».

Nervi International Ballet Festival - 12/12 - Dall'Ischia Film Festival al Salento Book Festival, ecco i migliori eventi culturali dell'estate 2025 in tutta Italia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Festival del Balletto di Nervi, buona la prima - Lungamente atteso, è tornato finalmente ieri sera il Festival del Balletto di Nervi. Secondo msn.com