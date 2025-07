Turista violentata dal branco sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio

Una tranquilla serata in spiaggia si è trasformata in un incubo per una turista a Porto Sant’Elpidio, vittima di una violenza brutale e inaccettabile. La comunità si stringe intorno alla giovane, mentre le forze dell’ordine indagano con determinazione per far luce su quanto accaduto. È un richiamo forte all’importanza di tutela e sicurezza per tutti coloro che scelgono di godersi il mare e il relax.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 1 luglio 2025 – Doveva essere una spensierata serata tra musica, qualche drink e qualche nuova conoscenza. Invece si è trasformata in una notte da incubo in un lettino in riva al mare, dove, dopo essere stata immobilizzata, sarebbe stata violentata da più persone ancora ignote. Il dramma si è consumato sabato notte sulla spiaggia di uno chalet del lungomare centro sud di Porto Sant’Elpidio e la vittima è una turista in vacanza nella cittadina rivierasca. Sull’inquietante vicenda indaga la polizia di Fermo, che ha effettuato una sommaria ricostruzione dell’accaduto sulla base della testimonianza della ragazza, sentita solo il giorno dopo l’episodio in quanto, dopo lo choc subito, non è stata in grado di parlare per diverse ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista violentata dal branco sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio

In questa notizia si parla di: porto - sant - elpidio - turista

Baskérs Forlimpopoli cercano la finale playoff contro Porto Sant’Elpidio - Questa sera alle 21, i Baskérs Forlimpopoli scendono in campo contro Porto Sant’Elpidio, pronti a dare il massimo per conquistare un posto in finale playoff.

L'ARTE IN UNA FEDE ASSURDA in scena domenica 15 giugno ore 21:15 al Teatro Don Wando a Porto Sant'Elpidio, non mancare! Vai su Facebook

Porto Sant'Elpidio vuole far volare turisti e residenti: ruota panoramica nell'area della pineta; Turismo nel Fermano: ecco i dati del 2024. Porto Sant’Elpidio supera Porto San Giorgio, l’incidenza dei campeggi; Nuovi cantieri, turismo e calzaturiero: Porto Sant'Elpidio, l’affondo del Pd sulla giunta Ciarpella.

Bodycam, giubbotti protettivi, radio e il kit israeliano agli agenti di polizia di Porto Sant'Elpidio - PORTO SANT'ELPIDIO Sicurezza, approvato il Patto tra Comuni e Regione: fondi per pattuglie, body- Secondo corriereadriatico.it

La turista trovata morta in circostanze misteriose a Porto Sant'Elpidio è Galina Banea - Il Resto del Carlino - Ora non ci sono più dubbi: è Galina Banea la ragazza moldava di 33 anni il cui cadavere seminudo è stato trovato sulla battigia della spiaggia di Porto ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it