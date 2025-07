La tragedia dopo l’estrazione del dente il padre di Gaia | Adesso chiedo solo giustizia

Il dolore di una famiglia spezzata e la richiesta di verità si intrecciano con un grido di giustizia che risuona forte ad Assisi. Gaia Pagliuca, giovane di 23 anni, ha perso la vita dopo un intervento dentale, lasciando un vuoto incolmabile. Ora il padre chiede solo chiarezza e responsabilità, affinché nessun altro debba vivere un simile dramma. La sua battaglia rappresenta l’auspicio che la verità venga finalmente a galla.

Assisi (Perugia), 1 luglio 2025 – “Sia fatta giustizia e chiarezza fino in fondo”. È quello che chiede il padre di Gaia Pagliuca, la ragazza di 23 anni morta in uno studio dentistico della zona di Assisi dove, alla fine dello scorso settembre, era stata sottoposta a un intervento per l’estrazione di un dente del giudizio. Dopo l’operazione era andata in arresto cardiaco. Portata in ospedale, è morta dopo tre giorni di ricovero. Attraverso il suo legale, l’avvocato Simone Moriconi, il padre di Gaia rompe il silenzio dopo che la relazione del medico legale incaricato dalla Procura di Perugia di eseguire l’autopsia ha attribuito il malore fatale a una tossicità sistemica dell’anestetico locale che le era stato somministrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tragedia dopo l’estrazione del dente, il padre di Gaia: “Adesso chiedo solo giustizia”

