Il discorso agli allievi | prima venite voi Rimosso il generale dei carabinieri

In un momento di grande emozione, il discorso ai futuri carabinieri si trasforma in un messaggio di umanità e valori. Prima di diventare ufficiali, uomo e donna devono mettere al primo posto il proprio benessere psicologico, affinché possano servire con cuore e dedizione. Un insegnamento che va oltre la divisa, diventando un patrimonio di vita per chi si appresta a indossarla. E così, Firenze saluta i nuovi sottoufficiali, pronti a scrivere il loro futuro.

Firenze, 1 luglio 2025 – L’uomo, e la donna, prima del carabiniere. Il benessere personale e anche psicologico, anteposto ai traguardi professionali. Parole da padre – più che da comandante – rivolte agli allievi che si congedavano dopo l’ultimo corso alla scuola marescialli e brigadieri di Firenze che forma i nuovi sottoufficiali, punta di diamante della Benemerita. GERMOGLI PH: 19 MAGGIO 2023 FIRENZE SCUOLA CARABINIERI MARESCIALLI GIURAMENTO SOLENNE NELLA FOTO IL GENERALE COMANDANTE PIETRO ORESTA E 72 ore dopo il generale Pietro Oresta ha perso il comando della scuola. Esautorato. Chi ci ha parlato spiega che ’il generale è molto amareggiato’ ma non commenta la decisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il discorso agli allievi: prima venite voi. Rimosso il generale dei carabinieri

In questa notizia si parla di: agli - allievi - prima - discorso

Shia LaBeouf e il documentario sui suoi abusi agli allievi: "Sono disgustato da me stesso, ma contento" - Al Festival di Cannes 2025 è stato presentato il documentario "Slauson Rec", diretto da Leo Lewis O'Nei, che esplora i controversi episodi di abusi attribuiti a Shia LaBeouf durante la sua attività teatrale.

Il concerto degli allievi del Giannetti agli Scavi di Roselle OGGI, sabato 21 giugno Ore 21.00 Parco Archeologico di Roselle Gli studenti dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti di Fondazione Grosseto Cultura si esibiranno in un concerto a i Vai su Facebook

Il discorso agli allievi: prima venite voi. Rimosso il generale dei carabinieri; Trasferimento del Generale Oresta: normale avvicendamento o reazione alle sue parole sul benessere psicologico dei carabinieri?; DIFESA: IL DISCORSO DEL MINISTRO CROSETTO ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL BREVETTO E DEL BASCO AI NUOVI INCURSORI DELLA MARINA MILITARE - n.05.

Il discorso agli allievi: prima venite voi. Rimosso il generale dei carabinieri - Le parole finite nel mirino: “Il vostro benessere è superiore a qualunque istruzione o procedur ... Lo riporta msn.com

Il capo della Difesa: “Prepararsi alle minacce virtuali. Fake news e disinformazione sono vere e proprie armi” - Quotidiano Nazionale - Il discorso del generale Luciano Portolano agli allievi ufficiali dell’Accademia militare di Modena in occasione del giuramento 206esimo corso Dignità: “Tutti noi rischiamo di essere esposti ... Secondo quotidiano.net