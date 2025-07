Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro

Il calcio globale è un palcoscenico di strategie e leadership straordinarie, e tra i protagonisti spicca Luis Enrique, che ha portato il PSG a un livello superiore, sfidando ogni norma con durezza e determinazione. Ma chi è realmente il miglior manager del mondo? Tra le opzioni più prestigiose troviamo Ancelotti, Guardiola, Conte e Simeone, ognuno con storie di successo che rivoluzionano il gioco. La risposta è...

Sito inglese: Chi è il miglior manager del calcio mondiale? È giusto dire che ci sono alcune opzioni valide. Carlo Ancelotti ha vinto il campionato in ciascuna delle prime cinque leghe europee, oltre a cinque titoli della Champions League. Pep Guardiola ha costruito dinastie in Spagna, Inghilterra e Germania. Antonio Conte ha trasformato squadre italiane come Juventus e Napoli da Underchievers ai vincitori del titolo. Diego Simeone ha trasformato l’Atletico Madrid in una potenza mondiale. Tuttavia, un manager che si è sicuramente fatto strada in quella conversazione è il capo di Paris Saint-Germain Luis Enrique, classificato al numero 1 in Quattrofourtwo’s Elenco dei migliori manager al mondo in questo momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro

