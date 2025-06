Festa grande al chiostro | il Carlino compie 140 anni

Un appuntamento speciale per celebrare 140 anni di storia, passione e impegno. Il Chiostro Maggiore di San Francesco si trasformerà in un palco di emozioni, dove cittadini, storie e immagini si uniranno in un grande abbraccio collettivo. Un’occasione unica per condividere il passato e guardare al futuro di una comunità che da sempre si riconosce nelle pagine del Resto del Carlino. Non mancate, perché questa festa è di tutti!

Ascoli, 1 luglio 2025 – Raccontare una comunità per centoquarant’anni vuol dire farne parte. E così, per il suo straordinario compleanno, il Resto del Carlino ha deciso di uscire dalle redazioni e incontrare i cittadini, per lasciare intravedere quei volti che ogni giorno raccontano, e vivono, la città. Oggi alle 18, nella suggestiva cornice del Chiostro Maggiore di San Francesco, il Carlino sarà protagonista ad Ascoli con un evento aperto a tutti. Sul palco, in un susseguirsi di interviste e dialoghi, interverranno il sindaco Marco Fioravanti, seguito dal primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa grande al chiostro: il Carlino compie 140 anni

In questa notizia si parla di: carlino - chiostro - anni - festa

Nei suggestivi Chiostri di San Pietro, gioiello rinascimentale nel cuore di Reggio Emilia, si è celebrata la Festa dell’Arma dei Carabinieri. Un evento carico di emozione per i 211 anni della Benemerita, tra divise, medaglie, applausi e sguardi fieri. Rivivi con n Vai su Facebook

La grande festa per i 140 anni. Il Carlino incontra i suoi lettori. Appuntamenti ad Ascoli e Fermo; CHIUSI, DAL 21 GIUGNO AL 13 LUGLIO AL CHIOSTRO, “ANTOLOGICA” DI CARLO PAGGETTI ARTISTA-ARTIGIANO; Arrosticini nel chiostro di San Paolo (Ferrara).

La grande festa per i 140 anni. Il Carlino incontra i suoi lettori. Appuntamenti ad Ascoli e Fermo - Si parte martedì dal chiostro di San Francesco con tanti ospiti, dal nuovo patron Passeri a Saturnino. Come scrive msn.com

Il compleanno del Carlino: storie e protagonisti, festa grande con i lettori - Omaggio alle firme storiche Ugo Bellesi, Franco Veroli e Gianfilippo Centanni. Secondo msn.com