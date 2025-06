In fuga senza cellulare nascosti e irrintracciabili | come scompare un minorenne a Milano

In un mondo sempre più connesso, la scomparsa di due minorenni a Milano e Agrate Brianza solleva inquietanti interrogativi sulla loro sparizione senza tracce e senza cellulari. Come è possibile che due ragazze di 14 e 15 anni siano svanite nel nulla, lasciando solo un silenzio inquietante? La vicenda ci invita a riflettere sui rischi e le sfide di una società digitale, dove nascondersi diventa troppo facile.

All’inizio del 2025 due ragazze di 14 e 15 anni sono scomparse nella zona di Agrate Brianza. Senza cellulari né altri mezzi che le rendessero rintracciabili. Erano state viste l’ultima volta nel loro liceo, poi il silenzio. Sono tornate spontaneamente nelle rispettive abitazioni dopo una decina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: fuga - cellulare - nascosti - irrintracciabili

