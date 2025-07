I campioni che l’Italia non sa raccontare

I campioni che l’Italia fatica a raccontare: oggi celebriamo l’epopea di Fabio Fognini a Wimbledon. La sua italianità vibrante e anarchica, il rifiuto di conformarsi alle etichette, sono un inno alla passione e all’autenticità. Un esempio di come il talento possa sfidare le aspettative, portando la nostra bandiera sui più alti palcoscenici mondiali. E questa storia, ancora una volta, ci ricorda che il vero grande campione è colui che osa essere sé stesso.

I miei cinque cents sulla celebrazione, oggi, dell'epopea di Fabio Fognini a Wimbledon. Quella sua italianità talentuosa e anarchica, quel suo non arrendersi alla carta d'identità, quel.

David Beckham ha scelto di andare a vedere la partita giusta… Sotto gli occhi della stella del calcio inglese, Fabio Fognini ha appena pareggiato i conti col campione in carica Alcaraz: è 7-5, 6-7 sul Centrale di #Wimbledon. Ce la farà l'italiano a impensierir Vai su Facebook

I campioni che l’Italia non sa raccontare; Sale attesa per Wimbledon (dal 2003 e fino al 2030) in esclusiva su Sky e NOW; GLADIATORI DELLA TERRA ROSSA90 anni di storie, passioni e campioni.

Wimbledon parte con tanta Italia, aspettando Sinner - Subito tanta Italia nella prima giornata del torneo di Wimbledon, in attesa dell'esordio di Jannik Sinner, previsto per martedì nel derby con Luca Nardi. Lo riporta ansa.it

