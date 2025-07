Paura a Montagnola | dieci auto in fiamme in via Di Giacomo

Un lunedì di paura a Montagnola, Roma, dove un violento incendio ha distrutto dieci auto in via Salvatore di Giacomo. Un episodio che ha scatenato panico tra i residenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza della zona. La scoperta di questo drammatico incendio si aggiunge alle preoccupazioni per la crescente serie di eventi simili nella capitale. Ma cosa sta causando questi devastanti incendi?

Non solo grandi incendi a Roma oggi. Paura nel pomeriggio di lunedì in via Salvatore di Giacomo, nel quartiere della Montagnola, dove - all'altezza del civico 75 - un vasto incendio ha coinvolto - secondo quanto riferisce a RomaToday l'assessore all'ambiente del VIII municipio Claudio Mannarino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - montagnola - giacomo - dieci

Paura a Montagnola: dieci auto in fiamme in via Di Giacomo - Un pomeriggio di paura a Montagnola, Roma, dove dieci auto sono state avvolte dalle fiamme in via di Giacomo.

Paura a Montagnola: dieci auto in fiamme in via Di Giacomo https://ift.tt/pumUN9n Vai su X

Paura a Montagnola: dieci auto in fiamme in via Di Giacomo; Incendio alla Montagnola: dieci auto distrutte in pochi minuti; A Roma incendio devasta dieci auto, si indaga sulle cause.

Paura a Montagnola: dieci auto in fiamme in via Di Giacomo - Paura nel pomeriggio di lunedì in via Salvatore di Giacomo, nel quartiere della Montagnola, dove - Secondo romatoday.it

A Roma incendio devasta dieci auto, si indaga sulle cause - ROMA – Momenti di paura nel quartiere Montagnola a Roma, dove nel pomeriggio di lunedì un incendio ha coinvolto dieci automobili parcheggiate lungo via Salvatore di Giacomo. Scrive dire.it