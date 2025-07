Taser agli agenti della polizia locale di Milano | via alla sperimentazione di sei mesi

Milano si prepara a rivoluzionare le modalità di intervento della polizia locale con l’introduzione, per sei mesi, dei taser. Questa novità, approvata dopo lunghe discussioni, punta a garantire maggiore sicurezza sia agli agenti che ai cittadini, in situazioni di emergenza come quella accaduta ieri in via Murat. La sperimentazione rappresenta un passo importante verso un nuovo approccio alla gestione dei conflitti e alla prevenzione delle escalation di violenza.

Ore 15 di ieri, siamo in via Murat. “Aiuto, mi ammazzano”, urla un uomo dal terzo piano di un palazzo. Due ghisa della Zona 9 salgono di corsa le scale e si imbattono nell’aggressore, che a quel punto rientra in casa: “State indietro, andatevene”, li minaccia con un coltello in pugno. A quel punto, i vigili tirano fuori dalla fondina l’arma di ordinanza per intimare al quarantacinquenne egiziano M.M. di abbassare la lama; lui inizialmente non cede, ma poi si stende sul pavimento per farsi ammanettare. Un caso di scuola da taser. Che, manco a farlo apposta, proprio da oggi troverà posto in via sperimentale nei cinturoni di due equipaggi per turno (mattina e pomeriggio) del Nucleo Radiomobile, dando il via a un periodo di prova di sei mesi che dovrebbe preludere (se tutto andrà come previsto) all’inserimento definitivo della pistola elettrica nella dotazione della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taser agli agenti della polizia locale di Milano: via alla sperimentazione di sei mesi

In questa notizia si parla di: taser - agli - agenti - polizia

La polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno e Isola Vicentina è la prima in Veneto a dotarsi del nuovo strumento. Agli agenti anche spray al peperoncino Vai su Facebook

Taser agli agenti della polizia locale di Milano: via alla sperimentazione di sei mesi; Conegliano, quattro taser per la polizia locale: «Investimento da 20mila euro»; SAN DONA’ DI PIAVE | POLIZIA LOCALE ARMATA DI TASER: «PIU’ SICUREZZA PER AGENTI E CITTADINI».

Taser arrivati: via ai 6 mesi di prova per gli agenti di polizia - Sono arrivati, hanno preso posto sul cinturone degli agenti e saranno operativi per sei mesi in via sperimentale i quattro nuovi taser in dotazione alla polizia locale del Coneglianese ... Come scrive ilgazzettino.it

Taser tolti agli agenti: la polizia locale pronta allo sciopero ma i sindacati sono spaccati - Il Giorno - Taser tolti agli agenti: la polizia locale pronta allo sciopero ma i sindacati sono spaccati Pavia, la Uil proclama lo stato d'agitazione, la Cgil difende la decisione dell'amministrazione comunale ... Lo riporta ilgiorno.it