Dazi missione della Ue in America Il piano di Bruxelles | si parte dalla soglia del 10%?Weber | Sul digitale non decide Trump

La missione della UE in America si prepara a una sfida cruciale: Bruxelles punta a definire un nuovo piano sui dazi digitali, partendo dalla soglia del 10%. Con una delegazione guidata dal commissario Šefcovic, l’obiettivo è negoziare con Washington un accordo che possa ridefinire le regole commerciali del digitale, superando le influence di Trump. Un passo importante che potrebbe segnare il futuro delle relazioni transatlantiche.

Una delegazione capitanata dal commissario Ue per il Commercio, Maroš Ĺ efcovic, si appresta a discutere il dossier dazi a Washington con un pacchetto di proposte. L’ipotesi della soglia base del 10%. Sì di Ottawa agli Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, missione della Ue in America. Il piano di Bruxelles: si parte dalla soglia del 10%?Weber: «Sul digitale non decide Trump»

