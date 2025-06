Xabi Alonso | Real pronto per affrontare i top club come la Juve Mbappè sta bene può giocare

Xabi Alonso, pronto a guidare il Real Madrid tra le sfide più impegnative, si prepara ad affrontare i top club come la Juventus. Nel frattempo, Mbappé sta bene e può scendere in campo, mentre il neo tecnico dei Blancos elogia Kylian come un leader e rassicura sullo stato di forma della squadra. I bianconeri, forti e determinati, rappresentano un avversario temibile, ma il Real è ormai pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Il neo tecnico del Madrid: "Kylian è un leader, non temiamo caldo e infortuni, ormai ci siamo ambientati. I bianconeri sono forti e hanno le idee chiare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Xabi Alonso: "Real pronto per affrontare i top club come la Juve. Mbappè sta bene, può giocare"

In questa notizia si parla di: xabi - alonso - real - pronto

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

#XabiAlonso rivoluziona il #RealMadrid: pronto il 3-5-2 per sfidare la #Juventus Vai su X

È tutto pronto: fra meno di 24 ore inizierà l’era di Xabi Alonso al Real Madrid. I Blancos scenderanno in campo contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi per la prima partita del Mondiale per club FIFA. E l’allenatore spagnolo non sta più nella pelle Vai su Facebook

Xabi Alonso: Real pronto per affrontare i top club come la Juve. Mbappè sta bene, può giocare; Xabi Alonso rivoluziona il Real Madrid: pronto il 3-5-2 per sfidare la Juventus; Real Madrid, Xabi Alonso: Mbappé non è ancora pronto, preferisco recuperarlo per gli ottavi.

Xabi Alonso avvisa il Real alla Guardiola: "Il ko Juve col City non conta" - L'avvertimento dell'allenatore dei blancos in vista degli ottavi di finale, con un chiaro riferimento a quelle pronunciate dal connazionale ... Si legge su tuttosport.com

Real già ai piedi di Xabi Alonso che sfida la Juve al Mondiale. Ma arriva una brutta notizia - Il tecnico spagnolo ha già conquistato spogliatoio, tifosi e media. Scrive tuttosport.com