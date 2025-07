La grande crisi del mosciolo. Sorpresa, si torna a pescare. “Ma per la scienza è un errore”.

La pesca del mosciolo, simbolo di Ancona e Portonovo, riprende dopo la crisi che ha messo in discussione la sua sostenibilità. La decisione della Consulta regionale della Pesca, supportata dall'assessore Antonini, segna una svolta importante, ma la scienza avverte: un errore potrebbe compromettere il delicato equilibrio ambientale. Aperto a tutti, il ritorno alla pesca richiede responsabilità e rispetto delle regole per preservare questa risorsa preziosa. Il futuro del mitilo dipende da noi...

Ancona, 1 luglio 2025 – Da domani la pesca del mosciolo selvatico di Ancona e Portonovo sarà riaperta. A stabilirlo la Consulta regionale della Pesca convocata appositamente dall'assessore regionale Antonini che ha trasmesso la richiesta alla Capitaneria di Porto che emetterà l'ordinanza. Aperta a professionisti e amatoriali che dovranno comunque rispettare i criteri stabiliti per la raccolta come quello delle misure, il mitilo non può essere inferiore a 5 centimetri per tutti e il quantitativo per gli amatoriali che non può superare i 3 chili al giorno. "La Consulta – ha detto al Carlino l'assessore Antonini – ha chiesto all'unanimità alla Capitaneria di aprire la pesca.