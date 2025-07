Malore in casa muore a 52 anni ex calciatore della Sarzanese

Una giornata tranquilla si è trasformata in tragedia a Sarzana quando Giovanni Romano, ex calciatore della Sarzanese e appassionato titolare di un’azienda botanica, ha perso la vita improvvisamente nel suo giardino a soli 52 anni. Un malore fulmineo lo ha stroncato mentre si dedicava alle sue piante, lasciando increduli amici e familiari. La sua scomparsa inattesa ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa.

Sarzana, 1 luglio 2025 – Era appena salito sulla scala per sistemare le piante del giardino. Operazione per lui abituale essendo titolare di un’azienda botanica in Lunigiana. Ma il cuore di Giovanni Romano, da tutti conosciuto come Gianni, si è fermato. La cognata ha sentito uno strano rumore e pensando che Gianni fosse caduto si è precipitata in soccorso. Lo ha trovato a terra e ha provato a rianimarlo ma non si è più ripreso. Si è spento all’età di 52 anni, che avrebbe compiuto a ottobre, Giovanni Romano conosciutissimo ex calciatore. Per anni ha giocato nel ruolo di portiere in varie squadre e soprattutto ha legato il suon nome a un periodo di vittorie della Sarzanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore in casa, muore a 52 anni ex calciatore della Sarzanese

