Toscana sotto le stelle giorni più corti e i fenomeni di luglio

La Toscana si prepara a vivere un luglio unico, con giorni più corti e atmosfere magiche sotto le stelle. Un fenomeno affascinante e misterioso, legato all’accelerazione della rotazione terrestre, ci regalerà giornate straordinarie che cambieranno il nostro modo di vivere l’estate. Ma cosa significa davvero questa inversione di tendenza? Scopriamolo insieme, perché il cielo toscano ci riserva sorprese inaspettate.

Firenze, 1 luglio 2025 - È un mistero, ma di fatto sta accadendo realmente: la rotazione della Terra sta accelerando per effetto di più fattori, non ancora ben compresi. Cosa significa? Che stiamo per vivere a luglio i gironi più corti dell'anno. Di solito invece, quando si pensa al giorno più corto dell'anno viene subito in mente il 21 dicembre, quello del solstizio d'inverno. Ma in questo caso ci si riferisce alle ore di luce che ci regala il sole rispetto a quelle di buio. Quelli che si verificheranno questo mese invece, sono esattamente i giorni più corti, e in questo caso la luce del sole non c'entra nulla.

