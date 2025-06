De Vrij a Mediaset | Era difficile alzare il ritmo la palla non è entrata ma dovevamo fare di più! C’è tanta delusione adesso dobbiamo…

Dopo la sconfitta contro il Fluminense, Stefan de Vrij dell’Inter ha espresso grande delusione e rammarico. La squadra, pur avendo tentato di alzare il ritmo, non è riuscita a trovare la brillantezza necessaria. Un passo falso che costa caro nel cammino internazionale, ma ora è il momento di riflettere e ripartire con determinazione. La strada verso il riscatto è ancora lunga e piena di sfide da affrontare.

Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, si è espresso così dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani per 0 a 2, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset. Così i nerazzurri vengono eliminati dalla competizione, con i brasiliani che volano ai quarti di finale. PAROLE – « Dovevamo approcciarla meglio, loro sono stati più convinti all’inizio nei duelli. Hanno chiuso bene gli spazi, era difficile senza alzare il ritmo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij a Mediaset: «Era difficile alzare il ritmo, la palla non è entrata ma dovevamo fare di più! C’è tanta delusione, adesso dobbiamo…»

