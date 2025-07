Caos ospedali esplode la rabbia degli infermieri | Lavoriamo in condizioni assurde

L'emergenza negli ospedali italiani raggiunge un punto di rottura: infermieri esasperati, corsie in crisi e servizi al collasso. La Spezia e Sarzana sono state teatro di tre giorni d'inferno, con medici e personale sanitario sotto pressione estrema. La protesta del sindacato Nursind evidenzia un sistema in tilt, tra fatica e disfunzioni tecniche. È il momento di chiedersi: fino a quando si potrà continuare così?

La Spezia, 1 luglio 2025 – Tre giorni da incubo per chi è andato negli ospedali di Spezia o Sarzana per visite o terapie, ma soprattutto chi nelle corsie ci passa la gran parte della giornata con un camice addosso. Quanto accaduto nel fine settimane (e ieri) ha scatenato la dura protesta del sindacato degli infermieri Nursind che “fra blackout informatico, personale e assistiti sfiniti dal caldo, telefoni in tilt e sistemi bloccati” sottolinea come la situazione nei reparti ospedalieri di Sarzana e Spezia dell’Asl 5 “stia raggiungendo un livello di criticità senza precedenti. Dal 28 giugno sera l’intero sistema informatico è rimasto fuori uso, “bloccando completamente gli esami e altre procedure essenziali per l’assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos ospedali, esplode la rabbia degli infermieri: “Lavoriamo in condizioni assurde”

