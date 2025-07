Parte il cantiere per il biodigestore di Cesano | tratterà 100mila tonnellate di rifiuti l' anno

È iniziata una nuova era sostenibile per Cesano: il cantiere del biodigestore, in grado di trattare 100mila tonnellate di rifiuti all’anno, prende finalmente vita. Dopo l’assegnazione ufficiale, i lavori sono partiti nel municipio XV, segnando un passo importante verso un futuro più verde e innovativo. Con questa grande sfida ambientale, Cesano si posiziona come esempio di progresso e responsabilità, contribuendo a un pianeta più pulito e sostenibile.

Si è aperto ufficialmente il cantiere per la realizzazione dell’impianto di biodigestione di Cesano. Ama ha, infatti, preso formalmente possesso dell’area di 6 ettari nel municipio XV e ha consegnato i lavori all'impresa che lo costruirà. Oggi, lunedì 30 giugno, sono iniziate le prime opere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

