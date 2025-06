Dreamworks annuncia il remake dal classico da 488 milioni di dollari

dreamworks annuncia il remake del classico da 488 milioni di dollari. Il panorama delle produzioni di DreamWorks si sta evolvendo rapidamente, con l’obiettivo di adattare alcuni dei loro classici più iconici al formato live-action. Dopo il successo della versione cinematografica di How to Train Your Dragon, la casa di produzione si sta concentrando su una strategia che prevede il remake in chiave reale di altri titoli storici, puntando sia sul valore commerciale che sulla rinnovata attenzione del pubblico. Questo approccio strategico promette di riaccendere la magia del passato, portando nuove generazioni a innamorarsi ancora una volta dei loro film

