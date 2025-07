Incidente sul lavoro in un cantiere di Rotella | cade da un?altezza di tre metri muore carpentiere Choc per Mariano Bracalenti padre di due figli di Rubbianello

ROTELLA - Una tragedia ha scosso profondamente le comunità di Rotella e Monterubbiano. Mariano Bracalenti, operaio di 56 anni residente a Rubbianello, ha perso la vita ieri mattina, in un. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incidente sul lavoro in un cantiere di Rotella: cade da un?altezza di tre metri, muore carpentiere. Choc per Mariano Bracalenti, padre di due figli, di Rubbianello

