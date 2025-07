Il cyberbullo anonimo? È l’assessora lecchese Alessandra Durante | Chiedo scusa non ho nessuna giustificazione

Un’inaspettata rivelazione scuote il mondo digitale di Lecco: dietro il cyberbullo anonimo si cela l’assessora Alessandra Durante, protagonista di una polemica tra critiche social e insulti. Un episodio che mette in discussione la trasparenza e il rispetto nel dibattito pubblico online. La domanda ora è: quali sono le implicazioni di questa scoperta per la gestione delle relazioni digitali delle istituzioni?

Lecco – Un cyberbullo anonimo contro le critiche social al Comune. Ma chi gestisce le pagine dei gruppi su cui è andata in scena la diatriba ha impiegato poco a scoprire che l'hater dietro alla sigla "Membro anonimo 582", che lo ha insultato perché ha espresso critiche nel confronti dell'operato del sindaco e degli assessori era appunto l'assessore con deleghe a Famiglia, Giovani e Comunicazione Alessandra Durante, 41 anni, laureata in Marketing e Comunicazione d'impresa e Giurisprudenza e attiva da anni in progetti di educazione digitale. L'assessora si è subito scusata, ovviamente via social, per poi presentare sull'onda di una polemica ormai montante al sindaco Mauro Gattinoni le proprie dimissioni, ora congelate.