Senz’acqua nella morsa del caldo Rubinetti a secco in tre Comuni

In un’estate segnata da temperature roventi, l’emergenza idrica si fa sentire anche in provincia di Pesaro e Urbino. Senz’acqua nella morsa del caldo, Fano, San Costanzo e Orciano affrontano rubinetti a secco a causa di lavori programmati sulle reti idriche. Una misura necessaria per garantire servizi futuri migliori, ma che nel frattempo mette alla prova la pazienza dei cittadini. La richiesta è di pazienza e comprensione, mentre si lavora per ripristinare il servizio al più presto.

Fano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche Multiservizi. Oggi infatti, per sette ore e mezza, dalle 8 alle 17,30, gran parte di Orciano e tutta la zona di Cerasa di San Costanzo, dovrà fare i conti con l’interruzione del servizio. Uno stop comunicato da Marche Multiservizi a causa di “lavori di ammodernamento e potenziamento della rete idrica”, finanziati con fondi Pnrr. Per informazioni contattare il numero verde 800.600.999 (dalle 8 alle 18). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni

