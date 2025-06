PMA il nuovo ciclo naturale modificato è più gestibile e riduce il rischio di aborto Mauro Cozzolino | Significa meno dolore meno frustrazione meno attesa Ha un peso psicologico enorme

Il nuovo ciclo naturale modificato 232 pi249 rappresenta una svolta nella Procreazione Medicalmente Assistita, offrendo un percorso più gestibile e meno traumatizzante. Questo innovativo metodo, supportato da uno studio italo-spagnolo presentato a Parigi, dimostra di essere efficace quanto quello artificiale, ma con il vantaggio di ridurre il rischio di aborto e il peso psicologico. Un passo avanti importante che apre nuove speranze per le donne over 40 e non solo.

Un nuovo studio italo-spagnolo, presentato al Congresso della Società europea di Riproduzione umana di embriologia a Parigi, dimostra l'efficacia del «ciclo naturale modificato», un nuovo percorso di PMA che funziona quanto quello artificiale, riduce il rischio di aborto ed è più facile da affrontare dal punto di vista emotivo anche per le donne che hanno superato i 40 anni.

