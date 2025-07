Lutto nel mondo del commercio | si è spenta Adele Vannini anima di ‘Bianchini boutique’

Il mondo del commercio piange oggi una perdita incolmabile: Adele Vannini Bianchini, la 'signora del commercio' di Massa, ci ha lasciato all'età di 91 anni. Icona di eleganza e passione, aveva dedicato tutta la vita alla cura del dettaglio e al servizio della sua comunità, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di molti. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi di chi l'ha conosciuta e stimata.

Massa, 1 luglio 2025 – Una grande perdita per il commercio è avvenuta l’altra sera con con la scomparsa di una delle ’signore del commercio’, Adele Vannini in Bianchini, che fino a inizio anni 2000 è stata insieme al marito Corrado, l’anima di Bianchini abbigliamento in via Bastione nel cuore del centro storico. Originaria della Lunigiana, la 91enne si era impegnata sin dall’inizio con la cura del dettaglio per l’abbigliamento. Il suo carattere molto aperto era l’ideale per il mondo del commercio, tanto che molte massesi si erano recate più volte nel suo negozio, trattate con grande garbo e professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it