La quasi caduta dell’insegna Generali non è solo un segno del destino

La quasi caduta dell'insegna Generali, sospesa tra il cielo e la terra nel cuore di Milano, non è un semplice incidente, ma un simbolo potente di un mutamento in atto. In un contesto di crisi e rinnovamento, ogni evento rivela molto più di quanto sembri. Quel che deve accadere, accadrà: la vera domanda è se questa scena sarà solo l’inizio di una nuova era o il preludio di un declino inarrestabile. Ma attenzione, c’è un tema...

Sarebbe troppo facile ironizzare sul fatto che il quasi crollo dell'insegna Generali dal grattacielo di 44 piani a Milano, lo "Storto", una delle opere più famose dell'archistar Zaha Hadid, potrebbe essere un segno premonitore della "caduta" della compagnia triestina sotto colpi del risiko bancario e assicurativo. Quel che deve accadere accadrà e non sarà quest'episodio a simboleggiare il declino o un cambio di passo. Ma attenzione, c'è un tema di responsabilità che la procura di Milano sta cercando di accertare dopo che è stato necessario interrompere il servizio di trasporto pubblico e mettere in sicurezza tutta l'area di City Life: ve lo immaginate che cosa sarebbe successo se la gigantesca insegna, alta 15 metri, praticamente quasi due piani in più della torre, non si fosse appoggiata su una specie di terrazzo interno ma fosse precipitata in strada da quell'altezza? Per fortuna, non è successo e la proprietaria dell'immobile, vale a dire la stessa Generali, metterà sicuramente a disposizione degli inquirenti tutti gli elementi sui lavori di montaggio e affissione che sono terminati nel 2018, con qualche polemica di carattere estetico a causa del colore rosso fuoco della targa che spicca tra le altre grigio-nere più discrete dei grattacieli dell'area che ospitano i colossi finanziari.

