WWE | Il Judgment Day conquista i titoli di coppia ora tutta la stable è campione

Finn Balor e JD McDonagh sconfiggono il New Day a Monday Night RAW. La WWE ha proposto a un importante cambio di titolo nella puntata di Monday Night RAW di questa settimana. Finn Balor e JD McDonagh del Judgment Day hanno sconfitto i due del New Day, Kofi Kingston e Xavier Woods, conquistando i titoli di coppia dopo un match di 12 minuti e 20 secondi. Il New Day aveva vinto le cinture a WrestleMania 41 sconfiggendo i War Raiders, ma aveva difeso il titolo solo una volta prima dell'incontro di questa sera. La vittoria è arrivata quando Balor ha colpito Woods con la sua mossa finale, la Coup de Grace, dopo che McDonagh lo aveva indebolito con una Spanish Fly dalla terza corda.