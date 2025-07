incendio nella camera da letto nonna salvata dal nipote

Un rapido intervento e un cuore coraggioso hanno evitato il peggio in una notte torrida ad Altopascio. Quando il fuoco ha minacciato di consumare la casa, è stato il pronto intervento di un giovane a fare la differenza, mettendo in salvo la nonna e evitando una tragedia. La vicenda dimostra come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra sicurezza e disastro.

Lucca, 1 luglio 2025 – E' andata bene, alla fine. Ma solo la prontezza di riflessi di un giovane ha evitato la tragedia. Il ragazzo si è accorto del pericolo e ha messo in salvo la nonna da un vasto incendio che ha devastato una parte di un'abitazione in via Fratelli Rosselli, angolo via Valico, in pieno centro ad Altopascio. Tutto è partito da un condizionatore, strumenti indispensabili in questo periodo di caldo torrido. Grazie a questi apparecchi si riesce a dormire durante le notti caratterizzate da temperature tropicali. E' accaduto nella casa della famiglia Giuntoli, molto conosciuta nella cittadina del Tau, titolari per anni della storica pizzeria "La Torre", con il titolare, Renzo, che è scomparso pochi giorni fa.