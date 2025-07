Giustizia l’analisi di Luciano Violante | Servono spazi neutri di dialogo

In un’epoca di profonde trasformazioni istituzionali, il dialogo e gli spazi neutri sono essenziali per rafforzare la giustizia e la fiducia democratica. Luciano Violante, ex presidente della Camera e figura di rilievo nel panorama politico e giuridico italiano, sottolinea l’importanza di un’analisi rigorosa e indipendente del Massimario della Cassazione. Solo così si può garantire un percorso di riforme consapevoli e condivise, fondamentali per il nostro Paese.

Roma, 1 luglio 2025 – Luciano Violante, 83 anni, del Pd, è stato presidente della Camera dal 1996 al 2001 Quale è la sua valutazione dell’intervento del Massimario della Cassazione? “Il Massimario ha il compito istituzionale di studiare le leggi che sono approvate dal Parlamento, di farne un’analisi scientifica come uno studio pubblicato su riviste scientifiche – spiega Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera, storico punto di riferimento della sinistra per la giustizia, da anni sostenitore di un riequilibrio tra politica e magistratura –. Poi chi è d’accordo seguirà quella linea, chi non è d’accordo non lo farà; si tratta di analisi fornite ai magistrati della Cassazione che si potrebbero trovare di fronte a quel problema e che leggono, piuttosto che un articolo specializzato, la disamina che fa l’Ufficio del Massimario”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giustizia, l’analisi di Luciano Violante: “Servono spazi neutri di dialogo”

