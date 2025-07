Gettata a terra e scippata in centro vittima una turista in bicicletta

Una tranquilla serata di luglio si è trasformata in un incubo a Forte dei Marmi, quando una turista in bicicletta è stata brutalmente scippata nel cuore della città. La vittima, una coppia di sessantenni in vacanza, si è vista strappare la borsa e un prezioso orologio, mentre tornavano a casa dopo una cena rilassante. Un episodio che scuote la sicurezza di questa rinomata località balneare, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Forte dei Marmi (Lucca), 1 luglio 2025 – Primo colpo dell’estate ai danni di una coppia. Il fatto è accaduto in pieno centro e i malviventi sono riusciti ad arraffare una borsa e un prezioso orologio. L’episodio è accaduto l’altra sera: moglie e marito – due sessantenni in vacanza – avevano cenato in un ristorante a due passi dalla piazza del Fortino quando hanno deciso di far rientro a casa in bicicletta. Poche centinaia di metri per raggiungere la villa non lontana dal municipio. Erano da poco passate le 22 quando i due (il marito pedalava qualche metro più avanti) sono stati presi di mira da due banditi in scooter, con il volto coperto dal casco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gettata a terra e scippata in centro, vittima una turista in bicicletta

