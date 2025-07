Inter torna a corto di nuovo nella sconfitta della Coppa del Mondo di Club

L’Inter torna a vivere un’amara delusione nella Coppa del Mondo di Club, mentre il mondo intero si concentra sulla sorprendente vittoria del Fluminense. La squadra brasiliana ha dimostrato che con determinazione e fortuna si può sfidare anche le big europee, eliminando una storica avversaria come l’Inter e avanzando ai quarti di finale. È una notte che rimarrà impressa nella memoria dei tifosi: la speranza di una rinascita, ora più che mai, si fa strada.

2025-06-30 23:10:00 Il web non parla d’altro: La squadra brasiliana Fluminense ha cavalcato la fortuna per resistere e ha battuto l’Inter e ha creato un quarto di finale della Coppa del Mondo di club contro il Manchester City o Al-Hilal. I finalisti della Champions League sono stati sciatti da spicco e sono rimasti indietro all’inizio di quando la Cano tedesca ha guidato una palla sciolta oltre Yann Sommer. 3 – Le squadre brasiliane hanno registrato più vittorie (3) che perdite (2, più 2 estrazioni) contro le squadre europee a quest’anno @Fifacwc. Bonito. pic.twitter.comwdoia03cgc – optajoe (@optajoe) 30 giugno 2025 Fluminense era in cima per i primi 65 minuti circa mentre la parte letargica siede a lottava per creare qualcosa di degno di nota. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Orsolini ricorda: «Finale di Coppa Italia? Neanche in Bologna Inter del 1964 è accaduto questo» - Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Milan, rievocando il memorabile incontro del 1964 contro l'Inter.

Uniti, fieri, non fermiamoci. AVANTI INTER! ? Matchday Coppa del Mondo per Club FIFA – Ottavi di finale ? INTER-Fluminense Diretta su DAZN e MEDIASET ? Ore 15:00 (locali) ? Ore 21:00 (italiane)

