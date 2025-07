Ondate di calore sos alberi fontane e tavoli | la città reagisce Ecco le nuove soluzioni

Imola risponde con entusiasmo alle ondate di calore, adottando soluzioni innovative per il benessere dei cittadini. Cinque alberi, nuove fontanelle e tavoli da picnic trasformeranno gli spazi pubblici, rendendo la città più fresca e accogliente. Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita, anche nelle giornate più torride. Ecco come Imola si prepara a affrontare l’estate, rendendo ogni angolo più vivibile e sostenibile.

Imola, 1 luglio 2025 – Cinque alberi da piantare tra piazza Gramsci e giardino Barnabè (piazzale Michelangelo); due nuove fontanelle vicino alla Rocca sforzesca, una in piazza Medaglie d’Oro e un’altra in piazzale Leonardo da Vinci; due tavoli da pic-nic i n arrivo sempre nell’area verde di piazzale Michelangelo. Il tutto per cercare di rendere la città un po’ più vivibile (nei limiti del possibile) per quanti devono attraversarla durante le ondate di calore tipo quella di questi giorni. Primo via libera della Giunta al progetto, redatto dalla cooperativa Villaggio Globale per conto della Città metropolitana di Bologna che si farà carico dei 37. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ondate di calore sos, alberi, fontane e tavoli: la città reagisce. “Ecco le nuove soluzioni”

In questa notizia si parla di: ondate - calore - alberi - tavoli

