Intervista al climatologo Dino Zardi | L’afa come una molla ecco come nascono i fenomeni estremi

Scopri come i fenomeni climatici estremi prendono forma attraverso l’esperto Dino Zardi, che spiega il legame tra caldo record, perturbazioni alpine e alluvioni improvvise. Un quadro inquietante di un Mediterraneo ormai bollente e di un clima in rapido cambiamento. Preparatevi a comprendere le cause profonde di eventi come l’alluvione di Bardonecchia e a riflettere sul nostro futuro ambientale, perché la molla sta per scattare.

L’alluvione di Bardonecchia è nata dal gran caldo unito al passaggio di una perturbazione sulle Alpi. “Abbiamo un Mediterraneo bollente. Le temperature sfiorano i 40 gradi. Ci ritroviamo seduti su una polveriera”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Intervista al climatologo Dino Zardi: “L’afa come una molla, ecco come nascono i fenomeni estremi”

