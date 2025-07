Caos aerei dopo il blackout digitale Impianti di riserva per difendersi

Il blackout digitale di Linate ha acceso i riflettori sulla nostra vulnerabilità in un mondo ormai dominato dalla tecnologia. Di fronte a blackout ripetuti che coinvolgono banche, trasporti e mercati finanziari, diventa fondamentale investire in sistemi di riserva efficaci. Solo così possiamo garantire la continuità dei servizi e proteggere le nostre infrastrutture strategiche dai futuri disagi. È il momento di ripensare la sicurezza digitale, prima che il prossimo blackout metta a rischio il nostro quotidiano.

Roma, 1 luglio 2025 – Di fronte alla grande rivoluzione che ha ormai digitalizzato tutto, fa una certa impressione scoprire la nostra fragilità quotidiana. Il caso Linate è solo l'ultimo di una lunga serie di blackout digitali che hanno colpito, di volta in volta, tutti i settori: dalle banche agli aerei, dai mercati finanziari al trasporto ferroviario. Ma in che modo si possono difendere le nostre infrastrutture strategiche ed evitare i disagi? E qual è la situazione in Italia? Banche. Nelle banche, la parola d'ordine è cyber resilience, vale a dire la capacità di prevenire, rilevare e riprendersi rapidamente da un attacco informatico.

