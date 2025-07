Pupo e le scommesse dalla bisca del babbo ai 5 miliardi di lire persi a carte | Salvato dalla famiglia

Da bisca del babbo a icona della musica, la vita di Pupo è un viaggio tra luci e ombre. Tra 5 miliardi di lire perse a carte e salvataggi familiari, il cantautore ha affrontato sfide che hanno plasmato la sua personalità tanto quanto le sue canzoni. Un percorso fatto di emozioni intense e rinascite, che rivela come anche le stelle più brillanti nascondano storie di resilienza e passione. Se vuoi scoprire il lato nascosto di questa leggenda italiana, continua a leggere.

Firenze, 1 luglio 2025 – Cantautore, showman, volto amato della televisione italiana: Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è un personaggio che ha attraversato oltre quattro decenni di spettacolo, lasciando un segno indelebile nella musica leggera italiana con successi intramontabili come Gelato al cioccolato, Su di noi e Firenze Santa Maria Novella. Ma dietro la patina brillante del successo si nasconde anche una storia più tormentata, fatta di eccessi, scelte sbagliate e un vizio che ha rischiato di travolgerlo: il gioco d’azzardo. Pupo non ha mai fatto mistero della sua dipendenza dal gioco, anzi, ha avuto il coraggio di raccontarla pubblicamente, mettendosi a nudo con sincerità. 🔗 Leggi su Lanazione.it