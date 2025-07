La denuncia | All’aeroporto il caldo è soffocante

da anni malfunzionante mette a dura prova il benessere di chi opera all’interno dell’aeroporto, compromettendo anche la sicurezza e l’efficienza del servizio. È ora che le autorità intervengano con urgenza per garantire condizioni di lavoro dignitose e preservare la qualità dell’accoglienza.

Rimini, 1 luglio 2025 – Temperature insostenibili d'estate e gelo d'inverno: è questo il dramma che da tre anni colpisce gli agenti della Polizia di Stato in servizio all'interno dell'Aeroporto "Federico Fellini" di Rimini. A denunciarlo è il Silp Cgil, che torna a lanciare un allarme chiaro: senza un microclima idoneo si mette a rischio la salute di chi lavora e la qualità dell'accoglienza per i passeggeri. Secondo il sindacato, l'impianto di riscaldamento e condizionamento dell'Ufficio del II° Settore della Polizia di Stato non funziona come dovrebbe. Allerta temporali in Emilia Romagna, l'estate infuocata va in pausa Nei mesi più caldi si sfiorano e spesso si superano i 30 gradi, mentre d'inverno la temperatura interna scende anche sotto gli 11 gradi.

