La minaccia russa e il ritorno delle mine anti-uomo

La minaccia russa e il ritorno delle mine anti-uomo rappresentano un grave pericolo globale, con le nazioni confinanti che cercano di uscire dalla Convenzione di Ottawa. Ogni ora, 6 persone perdono la vita o subiscono gravi ferite, con un’attenzione particolare ai bambini. Mentre 60 Paesi devono ancora essere bonificati, in Ucraina il numero di ordigni invisibili è il più elevato. È il momento di agire per proteggere vite e futuro.

Dall’Ucraina ai Paesi Baltici, dalla Finlandia alla Polonia, gli Stati confinanti con la Russia vogliono uscire dalla Convenzione di Ottawa. Ogni ora 6 persone nel mondo saltano su un ordigno anti-uomo, la metà sono bambini. Ancora 60 Paesi devono essere bonificati, in Ucraina il numero più alto di bombe invisibili. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La minaccia russa e il ritorno delle mine anti-uomo

In questa notizia si parla di: anti - uomo - minaccia - russa

Conclave, il cardinale Arlindo Gomes Furtado: «Prevost? Abbiamo scelto l?uomo di tutti, ma non sarà un anti-Trump» - Il Conclave ha scelto il Cardinale Arlindo Gomes Furtado, vescovo di Capo Verde, come nuovo Papa. Sebbene sia un uomo avvolto da aspettative globali, non sarà un "antitrump".

“Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c’è stato il Gay Pride: mandiamo questi signori al fronte?”. Ennesimo attacco sferrato alla comunità Lgbtq+ da parte del generale leghista Roberto Vannacci. Stavolta il contesto è stato quello d Vai su Facebook

Bill Browder: "Putin corrompe chiunque, l’Italia è il punto debole dell’Europa occidentale" https://huffingtonpost.it/esteri/2025/06/26/news/bill_browder_putin_russia-19520876/?ref=HHTP-BH-I0-P1-S1-T1… Intervista con l'uomo d'affari anglo-americano, maggi Vai su X

La minaccia russa e il ritorno delle mine anti-uomo; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: «I prezzi bassi del petrolio spingeranno Putin alla tregua». Kim in lacrime ai funerali dei soldati morti nel conflitto; Attacchi russi in Ucraina, colpito anche l'Ovest. Si alzano i caccia polacchi. Kiev esce dalla convenzione sulle mine antiuomo.

Russia all’offensiva nei cieli, mine anti-uomo per tutti - Dopo che già nella notte di domenica Mosca era riuscita a lanciare uno dei più massicci attacchi aerei dall’inizio della guerra ... Scrive ilmanifesto.it

Mine anti-uomo, breve storia di una Convenzione nata monca - L'uscita di Kiev e del fianco orientale europeo dal patto che non ha mai visto Usa, Russia e Cina tra i firmatari. Si legge su huffingtonpost.it