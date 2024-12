Bollicinevip.com - Teo Mammuccari dopo Belve svela: “Non sto bene”, vuole le scuse di Francesca Fagnani

Teoconfessa che non sta, si aspetta delledaTeofa chiarezza sul ‘Vaffa’ a, cosa ha detto il conduttoreIn un’intervista concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano Teo Mammucari si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua ospitata a.Il noto conduttore è consapevole del fatto che non ha gestitola sua intervista nello studio die ha confessato che non staal momento. Queste le sue parole: “Quando uno prende il Lexotan per dormire non sta, ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Non sto. Che devo fare?”l’ospitata aha dovuto fare i conti con molti attacchi e insulti sui social, riferendosi aha poi rivelato: “La attaccavo per difendermi perché soffrivo il suo essere dominante e io sapevo di essere fragile in quel contesto.