Spiedini di tofu marinato e zucca | la ricetta

Unada stagione fredda, 100% vegetale e adatta a tutti, anche a vegetariani e vegani, dove ilaffumicato, con la sua nota intensa e smoked, si sposa perfettamente con la dolcezza della, creando un contrasto che rende ogni boccone ricco e appagante.La marinatura richiama i sapori orientali, con il tocco di piccantezza della paprika che ravviva il piatto. E per dare un ulteriore boost di sapore, entra in scena anche Dadocream Bauer gusto Vegetale!INGREDIENTIPer 5/6? 180 g diaffumicato? 3 fette di(Butternut, Mantovana o Delica)? spicchi di lime per servire? prezzemolo fresco per decorare? 6di metallo o legnoper la marinatura? 1 cucchiaio di DADOCREMA Bauer Vegetale? il succo di 1 lime? 1 cucchiaino di zenzero tritato? 1 cucchiaino di aglio tritato? 1 cucchiaino di prezzemolo tritato? 1 cucchiaino di paprika (piccantezza a piacere)? 2 cucchiai di olio di semi? acqua qbPREPARAZIONEIn una ciotolina mescolare Dadocrema Bauer Vegetale con succo di lime, zenzero, aglio, paprika, erba cipollina, olio e pepe.