Saltato l' omaggio a Pino Daniele caos a Domenica In | la telefonata a Mara Venier che blocca tutto

non può riposare in pace. Già, perché a quasi dieci anni dalla sua scomparsa c'è ancora chi tiene il suo nome vivo, ma non lo fa in nome della musica, bensì di intrighi familiari antipatici. Così, quello che doveva essere unnei suoi confronti, organizzato daIn, èe, secondo il Corriere della Sera, gli animi non sarebbero sereni. Nel pomeriggiole di Rai1 sarebbero dovuti intervenire Pietro Perone, giornalista del Mattino e autore del libro. Napoli e l'anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò, e Amanda Bonini, l'ultima compagna del cantautore napoletano. A poche ore dalla diretta, però,salta e pare che dietro ci sia l'intervento dell'ex-moglie del cantautore napoletano, Fabiola Sciabbarrasi, che avrebbe chiamatochiedendole dire lo spazio della "rivale" Amanda Bonini, minacciando addirittura una diffida legale.