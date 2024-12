Sport.quotidiano.net - Rinvio a Zanica. L’AlbinoLeffe resta imprigionato nella nebbia. La gara con la Virtus Verona si gioca oggi pomeriggio

(Bergamo) Una coltre diricopre lo Stadium didomenicain cui doveva disputarsi la sfida di campionato tra AlbinoLeffe e, valevole per la diciannovesima giornata del girone A della Serie C. Alle 17,30, orario d’inizio della partita, non c’era visibilità sufficiente. Cosi l’arbitro Cenci di Carrara ha rinviato l’avvio della contesa, disponendo tre check alle 17,45, alle 18,05 e alle 18,15. Successivamente, non essendoci le condizioni perre, laè stata ufficialmente rinviata, inizialmente a data da destinarsi e poi aalle 14.30. Cosi AlbinoLeffe-non sie per entrambe la classifica rimane immutata per 24 ore. Non cambierà molto per la Celeste, dal punto di vista delle assenze. I padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, non possono infatti contare su Boloca, Longo e Agostinelli.