Tvplay.it - Rinnovo e addio Kvaratskhelia, piovono conferme: il Napoli ha deciso

Leggi su Tvplay.it

può lasciare ilnonostante l’imminentedi contratto. Decisa la strategia di mercato: ecco il piano azzurro.Da protagonista assoluto della cavalcata verso lo scudetto ad elemento sacrificabile sul mercato. E’ la strana parabola vissuta da Khvicha, ritenuto non più imprescindibile dalper due motivi: in primis, il rendimento non del tutto soddisfacente da lui offerto in questa prima parte della stagione. Il club, inoltre, è rimasto impressionato dalla costante crescita di David Neres autore di 2 assist nelle ultime 3 gare disputate dalla formazione guidata da Antonio Conte.: ilha– TvPlay.it (LaPresse)La partenza del georgiano è quindi possibile, nonostante sia in dirittura di arrivo la trattativa riguardante ildel suo contratto.