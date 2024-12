Ilfattoquotidiano.it - Qatargate, pure la giudice Dejaiffe verso l’addio all’indagine sulle presunte mazzette Ue

L’inchiesta sulperde un altro pezzo. LaAurélie, responsabile delle indagini preliminari sul caso della presunta corruzione al Parlamento Ue, nelle prossime settimane lascerà l’incarico. Dalla fine di gennaio, infatti, la magistrata entrerà a far parte della Corte d’Appello del tribunale di Bruxelles. Sin dalle prime battute dell’inchiestaera titolare del fascicoloche – secondo l’accusa – sono state pagate da Qatar e Marocco nel cuore delle istituzioni comunitarie. L’indagine era poi passata in mano a Michel Claise, notoistruttore della procura fedelale, costretto tuttavia a fare un passo indietro nel giugno 2023 per un sospetto conflitto d’interessi. L’avvocato di Marc Tarabella, uno dei politici indagati, ha fatto notare come il figlio di Claise fosse socio del figlio di Maria Arena, eurodeputata belga che non è mai finita formalmente sotto inchiesta nonostante il suo nome compaia più volte nelle testimonianze e nelle intercettazioni.