Psg-Lione, Donnarumma contro Mikautadze

Psg-Il Psg continua la sua marcia i Ligue 1: la squadra di Luis Enrique ha vinto 3-1ilnel posticipo della quindicesima giornata del campionato francese consolidando il primo posto con 37 punti, +7 sul Marsgilia di De Zerbi secondo e fermato in casa dall’1-1il Lille. Al Parco dei Principi il Psg segna due gol nel giro di un quarto d’ora: prima la sblocca Ousmane Dembelé all’8?, poi Vitinha al 14? raddoppia su rigore; a pochi minuti dall’intervallo il georgianoaccorcia le distanze con un pallonetto che superae nella ripresa Ramos firma il definitivo 3-1.Psg-LA RABBIA DI– Ma il gol dell’ex Ajax fa arrabbiare: l’attaccante segna con uno scavetto e quando riporta il pallone verso il centrocampo per accorciare i tempi fa un sorriso quasi prendere in giro il portiere avversario; così Gigio va su tutte le furie e butta a terra, per poi puntargli più volte l’indiceil naso.